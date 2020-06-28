Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как авиакомпании наживаются на пассажирах 

Мария Сергеева 5 часов назад
Как авиакомпании наживаются на пассажирах
Фото: depositphotos.com
Бесспорно, что у авиакомпаний вместе со всех туристической отраслью возникли весомые финансовые проблемы ввиду пандемии коронавируса, которая приостановила массивный объем перевозок пассажиров. Теперь некоторые авиакомпании пытаются наверстать упущенное, предлагая пассажирам дополнительно заплатить за оказанные услуги.
Согласно информации инфогруппы "Турпром", ссылающейся на It-компанию "Сирена", в июне объем выполненных услуг со стороны авиакомпаний вырос на 120% по сравнению с маем.
Притом наибольший рост продемонстрировала услуга платного выбора места в салоне самолета — 140%, за провоз дополнительного багажа — 84%, спрос на страховку возрос на 120%, а на улучшенное питание — на 110%.
Также отмечается рост услуг на провоз домашних питомцев в салоне транспортного средства (87%) и выбор приоритетной регистрации (110%).
"Рамблер" напоминает, что некоторые авиаперевозчики до сих пор предпочитают не возвращать стоимость билета, а вместо этого выдают сертификат, который можно потратить на покупку билетов и услуг. Также пассажирам предлагают перенести даты брони на другое время вместо возврата денежных средств.
Видео дня. Города с самой вкусной едой
Комментарии 1
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвичи массово уезжают отдыхать
Москвичи массово уезжают отдыхать
Названы сроки открытия полетов из РФ за рубеж
Названы сроки открытия полетов из РФ за рубеж
Любимый курорт отказался принимать россиян
Любимый курорт отказался принимать россиян
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
В каких странах летом не ждут туристов из России
01:37
В каких странах летом не ждут туристов из России
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение