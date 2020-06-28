Как авиакомпании наживаются на пассажирах 

Бесспорно, что у авиакомпаний вместе со всех туристической отраслью возникли весомые финансовые проблемы ввиду пандемии коронавируса, которая приостановила массивный объем перевозок пассажиров. Теперь некоторые авиакомпании пытаются наверстать упущенное, предлагая пассажирам дополнительно заплатить за оказанные услуги.

Согласно информации инфогруппы "Турпром", ссылающейся на It-компанию "Сирена", в июне объем выполненных услуг со стороны авиакомпаний вырос на 120% по сравнению с маем.

Притом наибольший рост продемонстрировала услуга платного выбора места в салоне самолета — 140%, за провоз дополнительного багажа — 84%, спрос на страховку возрос на 120%, а на улучшенное питание — на 110%.

Также отмечается рост услуг на провоз домашних питомцев в салоне транспортного средства (87%) и выбор приоритетной регистрации (110%).

"Рамблер" напоминает, что некоторые авиаперевозчики до сих пор предпочитают не возвращать стоимость билета, а вместо этого выдают сертификат, который можно потратить на покупку билетов и услуг. Также пассажирам предлагают перенести даты брони на другое время вместо возврата денежных средств.