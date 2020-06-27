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Сколько стоит отдых на российских курортах 

Мария Сергеева 46 минут назад
Сколько стоит отдых на российских курортах
Фото: depositphotos.com
В текущей ситуации отсутствия альтернативы внутреннему туризму остается выбрать какой-нибудь отечественный курорт или же ждать, когда откроют границы другие страны. Предполагается, что первый вариант относится к числу бюджетных, однако уже в июне рост продаж на российские курорты составил 55%. "Рамблер" раскрывает текущие цены на отдых в Краснодарском Крае.
Согласно информации сервиса Travelata, 90% продаж туров пришлось на Россию. Притом бронируют по большей части трехзвездочные отели — 41%, далее идут базы отдыха и гостевые дома — 27%, а тройку лидеров замыкают пансионаты и санатории — 10%.
Наиболее популярным направлением оказался Адлер, который выбрали 28% россиян, Анапу — 11%, Алушту — 8%, в Красную поляну изъявили желание поехать 7%, а в Севастополь — 6% туристов.
Цены на отдых в Адлере начинаются с 17 тысяч рублей, а на август — уже 22 тысячи, в Анапе — 19 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно.
Стартовая минимальная цена на шесть ночей за двоих в ближайшее время и в августе равна:
Алушта — 21 тыс. и 27 тыс. рублей;
Красная поляна — 13 тыс. и 20 тыс. рублей;
Севастополь — 24 тыс. и 32 тыс. рублей;
Оленевка — 17 тыс. и 25 тыс. рублей;
Сочи — 21 тыс. и 25 тыс. рублей.
Специалисты отмечают, что бронирование россиянами билетов в августе позволяет предположить, что туристы все же надеются на открытие зарубежных направлений в конце сезона.
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