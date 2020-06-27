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Названы условия въезда россиян в 121 страну 

News.ru и ещё 3 3 часа назад
Названы условия въезда россиян в 121 страну
Фото: Depositphotos
Федеральное агентство по туризму опубликовало список ограничений на въезд для 121 страны в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
На портале указаны дата ограничения въезда в страну, планируемые даты открытия границ, граждане каких стран могут въехать в страну, условия въезда, а также дополнительная информация, например, по соблюдению санитарно-ограничительных мер в стране.
На портале Ростуризма размещены «Действующие ограничения по въезду в иностранные государства» для посещения: Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Алжира, Андорры, Аргентины, Армении, Бангладеш, Бахрейна, Белоруссии, Бельгии, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Венесуэлы, Восточного Тимора, Вьетнама, Гаити, Гайаны, Гватемалы, Германии, Гондураса, Греции, Грузии, Дании, Джибути, Доминиканской Республики, Египта, Зимбабве, Йемена, Израиля, Индии, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Катара, Кении, Кипра, Киргизии, Китая, КНДР, Колумбии, Конго, Южной Кореи, Коста-Рики, Кубы, Кувейта, Лаоса, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мавритании, Малайзии, Мальдивских островов, Мальты, Марокко, Мексики, Молдовы, Монголии, Мьянмы, Намибии, Непала, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Пакистана, Панамы, Папуа — Новой Гвинеи, Парагвая, Перу, Польши, Португалии, Руанды, Румынии, Саудовской Аравии, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Сирии, Словакии, Словении, Судана, США, Таджикистана, Таиланда, Танзании, Туниса, Турции, Уганды, Узбекистана, Украины, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланки, Эквадора, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Ямайки и Японии.
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Новости путешествий , Ростуризм
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