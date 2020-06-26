Раскрыт способ бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта 

Сотрудники авиакомпаний рассказали, как можно бесплатно попасть в бизнес-залы аэропорта, где есть мягкие кресла, свободные места и бесплатная еда. На записи с форумов обратили внимание журналисты Daily Express.

Один из пользователей рассказал, что некоторые дебетовые и кредитные карты позволяют владельцам бесплатно проходить в бизнес-залы. На каждой карте записано определенное количество входов.

"Это количество зависит от уровня карты и типа банковского счета", — пояснил сотрудник авиакомпании.

Бесплатно попасть в VIP-зал можно, если вы пользуетесь бонусной программой какой-нибудь авиакомпании. Так, другой комментатор пояснил, что, если пассажир, например, часто летает из аэропорта Хитроу авиакомпанией British Airways, то на его счету наверняка есть определенное количество баллов, которые можно потратить на вход в зал повышенного комфорта. Карта лояльности дает и другие бонусы, например, приоритетную регистрацию.

Еще один сотрудник аэропорта отметил, что вход в бизнес-зал в среднем стоит около 20 фунтов (1700 рублей). Он уточнил, что разовый проход может себе позволить каждый пассажир, так как примерно столько же будет стоить перекус в обычном зале аэропорта.