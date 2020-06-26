Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыт способ бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Раскрыт способ бесплатно попасть в VIP-зал аэропорта
Фото: depositphotos.com
Сотрудники авиакомпаний рассказали, как можно бесплатно попасть в бизнес-залы аэропорта, где есть мягкие кресла, свободные места и бесплатная еда. На записи с форумов обратили внимание журналисты Daily Express.
Один из пользователей рассказал, что некоторые дебетовые и кредитные карты позволяют владельцам бесплатно проходить в бизнес-залы. На каждой карте записано определенное количество входов.
"Это количество зависит от уровня карты и типа банковского счета", — пояснил сотрудник авиакомпании.
Бесплатно попасть в VIP-зал можно, если вы пользуетесь бонусной программой какой-нибудь авиакомпании. Так, другой комментатор пояснил, что, если пассажир, например, часто летает из аэропорта Хитроу авиакомпанией British Airways, то на его счету наверняка есть определенное количество баллов, которые можно потратить на вход в зал повышенного комфорта. Карта лояльности дает и другие бонусы, например, приоритетную регистрацию.
Еще один сотрудник аэропорта отметил, что вход в бизнес-зал в среднем стоит около 20 фунтов (1700 рублей). Он уточнил, что разовый проход может себе позволить каждый пассажир, так как примерно столько же будет стоить перекус в обычном зале аэропорта.
Видео дня. Города с самой вкусной едой
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выяснилось, как туристы будут путешествовать
Выяснилось, как туристы будут путешествовать
Объяснена опасность поездок за рубеж после пандемии
Объяснена опасность поездок за рубеж после пандемии
Туристов не пускают на курорты Сочи
Туристов не пускают на курорты Сочи
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Самые мистические заброшки мира
11:10
Самые мистические заброшки мира
Новости путешествий
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
01:22
Дайверы показали подводную жизнь на затонувшем пароме
Новости путешествий
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение