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Что посмотреть на Сахалине 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что посмотреть на Сахалине
Фото: depositphotos.com
Сахалин — один из крупнейших остров России у восточного побережья Азии. Полет до туда из Москвы занимает восемь часов. Несмотря на недешевые авиабилеты, на Сахалине стоит побывать хотя бы однажды. И пока неизвестно, когда из-за пандемии коронавируса откроются границы, возможно, самое время рассмотреть и этот вариант летнего отдыха. "Рамблер" рассказывает, что нужно обязательно увидеть путешественникам, которые впервые едут на Сахалин.

Бухта Тихая

@yaroslav_shuraev
Бухта Тихая — одно из самых красивых мест на Сахалине. Дорога из Южно-Сахалинска до туда займет примерно два часа на автомобиле. По пути в бухту стоит заехать в поселок Взморье. Там путешественникам рекомендуют попробовать свежих крабов, которые продаются на рынке.

Маяк Анива

@yaroslav_shuraev
Это заброшенный маяк на мысе Анива, который был построен японцами еще в 1939 году. Попасть сюда — мечта путешественников. Захватывающие виды на старый маяк захватывают дух. А еще в этом месте встречаются Охотское и Японское моря.

Хребет Жданко

@marta3865
13-километровый хребет находится на востоке острова Сахалин. По словам путешественников, стоит прогуляться по всему хребту и забраться на пик Жданко. Оттуда открывается красивый вид на бескрайнее море и обрывы.
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