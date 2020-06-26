Туристов не пускают на курорты Сочи

Многие объекты размещения в Сочи с медицинской лицензией отказались принимать туристов. Они требуют от них справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении, но путешественники не готовы их предъявить.

Туристка из Подмосковья рассказала, что по прилету в Сочи ей и членам семьи отказали в размещении, пока те не сдадут анализы на коронавирус. Она пожаловалась, что не знает, где это можно сделать.

Данный случай не единичный, так как большинство россиян не знают о требовании предъявлять справки.

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Богданов заявил «Московскому комсомольцу», что санатории заранее информируют о правилах заезда. Он подчеркнул, что требования относятся только к санаториям и не распространяются на отели и объекты частного сектора.

Ранее сообщалось, что туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи.