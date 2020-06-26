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Италия запретит использование багажных полок в самолетах 

Вечерняя Москва и ещё 3 3 часа назад
Италия запретит использование багажных полок в самолетах
Фото: pixabay.com/ru
Итальянских авиаперевозчиков уведомили о о запрете на использование пассажирами багажных полок самолетов из санитарных соображений. Об этом сообщили в Национальной службе гражданской авиации страны.
Отмечается, что данные указания были получены от Министерства здравоохранения и научно-технического комитета при Совете министров Италии, которые занимаются вопросами по борьбе с новым типом коронавируса.
Таким образом пассажирам разрешено проносить на борт багаж такого размера, который можно разместить под сиденьем впереди. В Национальной службе гражданской авиации пояснили, что данная норма касается пассажиров всех рейсов внутри страны, а также международных перелетов в и из Италии, передает РИА Новости.
Ранее эксперт назвала четыре опасных продукта в питании пассажиров на борту самолета.
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Новости путешествий , Минздрав РФ , РИА Новости
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