Италия запретит использование багажных полок в самолетах 

Итальянских авиаперевозчиков уведомили о о запрете на использование пассажирами багажных полок самолетов из санитарных соображений. Об этом сообщили в Национальной службе гражданской авиации страны.

Отмечается, что данные указания были получены от Министерства здравоохранения и научно-технического комитета при Совете министров Италии, которые занимаются вопросами по борьбе с новым типом коронавируса.

Таким образом пассажирам разрешено проносить на борт багаж такого размера, который можно разместить под сиденьем впереди. В Национальной службе гражданской авиации пояснили, что данная норма касается пассажиров всех рейсов внутри страны, а также международных перелетов в и из Италии, передает РИА Новости.

Ранее эксперт назвала четыре опасных продукта в питании пассажиров на борту самолета.