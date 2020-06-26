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Названы сроки открытия курортов Турции для россиян 

Вечерняя Москва 1 час назад
Названы сроки открытия курортов Турции для россиян
Фото: Вечерняя Москва
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил о сроках открытия курортов Турции для туристов.
По мнению эксперта, Евросоюз не откроет внешние границы к 1 июля. Барзыкин считает, что есть вероятность того, что российские туристы не смогут попасть в Европу и в сентябре. А вот курорты Турции могут начать принимать гостей уже к концу июля. Также начнут принимать туристов и страны СНГ.
— Например, Армения, Беларусь. Это первый этап, который дает возможность двигаться, восстанавливаться. Турция будет открыта к концу июля, так говорят все эксперты,
— считает представитель Российского союза туриндустрии.
Он также отметил, что из-за закрытых границ страдает весь сегмент туриндустрии: и авиаперевозчики, и туроператоры, и туристы, и принимающие стороны. Но главное — свести к минимуму риски здоровья людей, пишет Nation News.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , ЕС , Российский союз туриндустрии
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