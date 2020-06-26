Как путешествовать с брекетами 

Обладатели брекетов знают, что привыкнуть к ним — дело нелегкое. Лечение заставляет пересмотреть свой повседневный образ жизни и обзавестись новыми привычками: от кропотливой гигиены до выбора еды. Многие опасаются, что брекеты могут доставить дискомфорт во время путешествия. Однако отказываться от него из-за зубов — не лучшее решение. "Рамблер" выяснил, что делать, чтобы брекеты не испортили долгожданную поездку.

Первые дни после установки брекет-системы самые тяжелые. Зубы болят, неудобно есть, говорить и вообще привыкнуть к сложной конструкции из "железок" во рту. Кто-то адаптируется в течение недели, а у кого-то этот процесс затягивается на месяц. Поэтому не стоит планировать поездку сразу после установки брекетов. Вряд ли вам захочется все путешествие думать о неудобствах: стоит дать себе время привыкнуть и приловчиться в уходе за зубами.

Перед поездкой спланируйте свой визит к стоматологу. Лучше сделать это заранее — за неделю-две. Нужно рассказать врачу о планах и всем, что вас беспокоит. Брекеты необходимо подтягивать каждые 3-4 недели, это тоже стоит учитывать при планировании долговременного путешествия.

При сборе вещей не забудьте положить с собой резинки, воск и крючки. Еще в поездке пригодятся портативный ирригатор, монопучковая щетка и ершики. Хорошо подготовить для всего этого отдельную дорожную косметичку и не оставить ее дома, чтобы потом не бегать в панике по незнакомому городу.

Кроме того, в путешествии необходимо не пренебрегать уходом за зубами, несмотря на то, что на отдыхе это может быть лень.

"После каждого приема пищи нужно тщательно чистить зубы. В поездках я почти всегда ем вне дома, поэтому приходится носить с собой щетку и ополаскиватель в мини-формате. Зубы чищу в туалете кафе. Если забываю все или по близости нет уборной, полоскаю рот водой, но лучше, конечно, почистить. Перед первой поездкой меня больше волновали не трудности ухода, а не сработают ли рамки в аэропорту на брекеты. Оказалось, что нет", — рассказала о своем опыте путешествий с брекетами россиянка.

Чтобы ничего неожиданно не отвалилось, не стоит есть твердую пищу, а еще перекусывать на ходу.