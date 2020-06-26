Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любимый курорт россиян временно отказался их принимать 

Lenta.ru 41 минуту назад
Любимый курорт отказался принимать россиян
Фото: Lenta.ru
Тунис, который считается одним из самых любимых курортов россиян, временно отказался принимать туристов из России, несмотря на открытие национальных границ с 27 июня. Об этом сообщили в эфире радиостанции Mosaique FM со ссылкой на пресс-службу правительства.
Уточняется, что перед открытием границ министерство здравоохранения страны классифицировало другие государства по уровню угрозы распространения коронавирусной инфекции, и Россия оказалась в «красной» категории.
Так, въезд из государств «красной» категории будет разрешен только возвращающимся домой гражданам Туниса. При этом путешественники, прибывающие из стран «зеленой» категории (с низким уровнем угрозы заражения), не столкнутся с какими-либо ограничениями при въезде.
Ранее в июне несколько других государств также временно отказались принимать россиян в качестве туристов из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в стране. Соответствующие заявления уже сделали Финляндия, Чехия, Черногория и Кипр.
Тунис неоднократно попадал в списки любимых курортов россиян. Так, в 2019 году он стал одной из самых популярных стран для путешествий у российских туристов. За этот период его посетили более 635 тысяч жителей России.
Видео дня. Города с самой вкусной едой
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июня Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 26 июня В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 25 человек с коронавирусом В затворничестве Байдена увидели плюсы В затворничестве Байдена увидели плюсы
Комментарии
Новости путешествий , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Аэрофлот» тайно возобновил рейсы за границу
«Аэрофлот» тайно возобновил рейсы за границу
В Турции изменят систему «все включено»
В Турции изменят систему «все включено»
«Хватит разгуливать в трусах»: табу на курортах в РФ
«Хватит разгуливать в трусах»: табу на курортах в РФ
Видео
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
00:16
В «Аэрофлоте» нашли способ летать за границу
Новости путешествий
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Город, ставший современной Атлантидой
06:31
Город, ставший современной Атлантидой
Новости путешествий
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
03:13
Города мира, где готовят так, что пальчики оближешь
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Сколько стоит перелет в Крым
00:38
Сколько стоит перелет в Крым
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение