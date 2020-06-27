Назван срок восстановления туристической отрасли России 

Зарина Догузова. Российская туристическая отрасль может восстановиться после пандемии коронавируса к весне следующего года. Об этом агентству ТАСС рассказала руководитель Ростуризма

Для поддержки отрасли, утверждает она, ведомство предлагает отельерам и туроператорам совместно с регионами продлить курортный сезон до конца октября этого года.

Ранее стало известно, что всего 67 субъектов России готовы принимать туристов со следующего месяца. По ее словам, Ростуризм рассчитывает на отмену обязательной справки об отсутствии коронавируса в санаториях с 1 июля.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон откроется в России с 1 июля.