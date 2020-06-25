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Туристам предложили бесплатно отдохнуть в Италии 

Мария Сергеева 3 часа назад
Туристам предложили бесплатно отдохнуть в Италии
Фото: depositphotos.com
Туристам предложили бесплатно отдохнуть в итальянском регионе Молизе, находящемся в двух часах езды от Рима. Об этом сообщает The Sun.
Согласно информации таблоида, путешественники смогут приехать в Молизе вместе со своими родственниками и в течение недели проживать в пустующих домах и виллах с двумя, тремя или четырьмя спальнями.
Акция под названием "Подарите себе Молизе" проводится по инициативе городской мэрии в партнерстве с культурной ассоциацией Amci Del Morutto. Всего предоставляется 40 бесплатных путевок, которые будут действительны от четвертого июля по третье октября.
Для участия в проекте необходимо заполнить специальную анкету на итальянском языке, а также указать причину своего желания поехать в Молизе.
Отмечается, что в регионе проживает всего 305 тысяч жителей. По словам одного из авторов акции, некоторые итальянцы переехали в "более богатые районы", поэтому дома выглядят пустыми.
"Это красивые, но безлюдные деревни, в которых нет туристического жилья. Потому мы подумали: как можно поощрить людей приезжать сюда в трудные времена, когда туризм находится на рекордно низком уровне?" — объяснил он свою идею.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна временно отказалась принимать россиян.
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