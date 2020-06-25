Раскрыты правила заселения неженатых в отели Крыма

У туристов в Крыму не собираются требовать свидетельство о заключении брака для заселения в один номер. Об этом сообщает руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на онлайн-форуме "Крым. Севастополь. Сезон 2020".

По ее словам, в 19 пункте перечня Роспотребнадзора сказано, что размещение гостей в номере преимущественно одноместное за исключением семейного.

"Скажите мне, пожалуйста, где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?"

— отвечает на вопрос о возможности заселения в один номер пары без официального оформления семейного положения глава регионального Роспотребнадзора.

В ведомстве порекомендовали не размещать в одном номере людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать риска распространения коронавируса.