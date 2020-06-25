Еще одна страна временно отказалась принимать россиян 

Североевропейское государство отказалось принимать туристов из России ввиду пандемии коронавирусной инфекции, а также призвало своих граждан временно воздержаться от поездок в РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, передает Yle.

По словам главы ведомства, в первую очередь приехать в Финляндию смогут туристы из других стран Евросоюза , позже — остальные. В России эпидемиологическая обстановка остается серьезной, так как в стране зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения.