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Еще одна страна временно отказалась принимать россиян 

Мария Сергеева 5 часов назад
Еще одна страна временно отказалась принимать россиян
Фото: depositphotos.com
Североевропейское государство отказалось принимать туристов из России ввиду пандемии коронавирусной инфекции, а также призвало своих граждан временно воздержаться от поездок в РФ. Об этом сообщил министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало, передает Yle.
По словам главы ведомства, в первую очередь приехать в Финляндию смогут туристы из других стран Евросоюза, позже — остальные. В России эпидемиологическая обстановка остается серьезной, так как в стране зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения.
"Мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется одной из последних" — отметила Охисало, добавив, что речь идет о туризме.
Ранее "Рамблер" писал о том, когда отели Антальи ждут россиян.
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