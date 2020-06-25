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Раскрыты правила заселения неженатых пар в отели Крыма 

Lenta.ru и ещё 5 4 часа назад
Неженатых заселят в отели Крыма по новым правилам
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
В Крыму не будут требовать свидетельство о заключении брака у пар, заселяющихся в отели. Об этом заявила глава республиканского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская на онлайн-форуме «Крым. Севастополь. Сезон 2020», передает РИА Новости.
Как отметила Пеньковская, пункт 19 перечня рекомендаций ведомства гласит о «преимущественно одноместном» размещении гостей в номере за исключением семей.
«Где здесь написано о том, что от гостей будут требовать свидетельство о браке или штамп в паспорте?»
— сказала она, отвечая на вопрос, смогут ли, согласно новым требованиям, заселяться в один номер отеля неженатые пары.
Как отмечает агентство, ссылаясь на разъяснения Роспотребнадзора, рекомендация заселять людей в одноместные номера обусловлена прежде всего риском их заражения коронавирусом. Новое правило касается людей, которые ранее не контактировали между собой, подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российских отельеров могут обязать отчитываться за заселение не зарегистрированных в браке людей в один номер. При этом у постояльцев не станут просить показать документы о статусе их отношений — персонал будет сам принимать решение, как размещать гостей.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , РИА Новости
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