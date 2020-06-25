«Аэрофлот» объяснил перевозку пассажиров за рубеж

По его словам, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах с двойных гражданством или видом на жительство иностранного государства. Также вылет осуществляется только в том случае, если при грузовом рейсе пассажирский салон свободен.

Демин отметил, что "эксклюзивность" в данном случае заключается лишь в разрешении на въезд в другие страны.