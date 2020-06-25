«Аэрофлот» объяснил перевозку пассажиров за рубеж

Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин прояснил вопрос, касающийся пассажирских рейсов за рубеж во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах с двойных гражданством или видом на жительство иностранного государства. Также вылет осуществляется только в том случае, если при грузовом рейсе пассажирский салон свободен.
Демин отметил, что "эксклюзивность" в данном случае заключается лишь в разрешении на въезд в другие страны.
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