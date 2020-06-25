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«Аэрофлот» ответил на данные об «эксклюзивной» перевозке пассажиров за рубеж 

Мария Сергеева 2 часа назад
«Аэрофлот» объяснил перевозку пассажиров за рубеж
Фото: depositphotos.com
Официальный представитель авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Демин прояснил вопрос, касающийся пассажирских рейсов за рубеж во время пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах с двойных гражданством или видом на жительство иностранного государства. Также вылет осуществляется только в том случае, если при грузовом рейсе пассажирский салон свободен.
Демин отметил, что "эксклюзивность" в данном случае заключается лишь в разрешении на въезд в другие страны.
Ранее "Рамблер" писал о том, где дешевле всего отдохнуть в Крыму во время пандемии.
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Новости путешествий , Михаил Демин , Аэрофлот , РИА Новости
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