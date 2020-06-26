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Чем готовы жертвовать туристы ради экономии 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Чем готовы жертвовать туристы ради экономии
Фото: РИА Новости
Интернет-сервис для путешественников опросил туристов о комфортной стоимости поездок в расчете на одного члена семьи и сравнил ответы, которые они давали до и после волны эпидемии, сообщает Biletix.
Исследования проводились в январе и в июне этого года, в каждом приняли участие более 1500 человек.
Доля путешественников, готовых тратить более 50 тысяч рублей на члена семьи, снизилась с 45 до 27 процентов. Соответственно, доля экономных, напротив, выросла с 55 до 73 процентов.
По-прежнему основной статьей расхода, на которой туристы готовы экономить, остается проживание: 37 процентов респондентов летнего опроса могут пожертвовать комфортом проживания ради экономии. Кстати, зимой об этом сообщили 46 процентов опрошенных.
Доля готовых экономить на комфортном перелете или проезде увеличилась с 16 до 20 процентов, на культурной и развлекательной программе — с 12 до 22. При этом доля не собирающихся экономить в путешествии россиян снизилась с 16 до семи процентов.
Как показал опрос в июне, совсем не большая часть опрошенных готова отказаться от поездок в принципе. 87 процентов респондентов намерены возобновить их во второй половине 2020 года. При этом 65 процентов из них готовы отправиться в отпускт навестить родных и близких, кому-то предстоит командировка.
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