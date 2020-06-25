Выяснилось, когда отели Антальи ждут россиян 

Большая часть отелей Антальи готова принимать гостей в этом туристическом сезоне, а некоторые гостиницы уже возобновили свою деятельность. Впрочем, многие места размещения станут доступны для туристов в июле, сообщает АТОР.

По словам министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя, ответ на вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией может стать известен в течение ближайших десяти дней.

Турецкая авиакомпания планирует с 16 июля совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, с 17 июля — три в неделю в Санкт-Петербург и с 20 июля — столько же в Краснодар.

Согласно информации принимающей компании Турции, в числе выразивших готовность принять туристов находятся 170 гостиниц анталийского побережья. Открылись уже более 30 отелей.