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Выяснилось, когда отели Антальи ждут россиян 

Мария Сергеева 3 часа назад
Большая часть отелей Антальи готова принимать гостей в этом туристическом сезоне, а некоторые гостиницы уже возобновили свою деятельность. Впрочем, многие места размещения станут доступны для туристов в июле, сообщает АТОР.
По словам министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя, ответ на вопрос о возобновлении авиасообщения с Россией может стать известен в течение ближайших десяти дней.
Турецкая авиакомпания планирует с 16 июля совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, с 17 июля — три в неделю в Санкт-Петербург и с 20 июля — столько же в Краснодар.
Согласно информации принимающей компании Турции, в числе выразивших готовность принять туристов находятся 170 гостиниц анталийского побережья. Открылись уже более 30 отелей.
Ранее "Рамблер" писал о том, что часть санаториев оказалась не готова к приему россиян.
Новости путешествий , Видео
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