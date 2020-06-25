Российские курорты постепенно начинают принимать туристов. Обсерваторы отменяют, а самые жесткие карантинные ограничения постепенно отменяются.
Так, специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали цены на отдых в Крыму в сезон 2020. Рейтинг был составлен согласно бронированиям на лето туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020.
Оказалось, что россияне бронируют туры в Крым от 6 до 12 ночей и тратят на проживание 2,6 — 11,6 тысяч рублей в сутки.
Как выяснил "Рамблер", сервис выделил наиболее популярные курорты Крыма и определил средние траты семьи на проживание в сутки.
- Окуневка — 11625 рублей
- Солнечная Долина — 6010,2 рублей
- Андреевка — 3738 рублей
- Мисхор — 3569,4 рублей
- Мирный — 3497 рублей
- Стерегущее — 3096,5 рублей
- Ялта — 3559 рублей
- Прибрежное (Евпатория) — 3140 рублей
- Морское — 3046,8 рублей
- Евпатория — 2628,3 рублей
"Дешевле всего отдых россиянам этим летом обойдется в Евпатории: здесь средний чек на семью из трех человек составит 31,1 тысячи рублей. Самый дорогой отдых — в селе Окуневка, где, в среднем, на семь человек за проживание придется заплатить 69,7 тысячи рублей", — говорится на сайте сервиса.