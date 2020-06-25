Российские курорты постепенно начинают принимать туристов. Обсерваторы отменяют, а самые жесткие карантинные ограничения постепенно отменяются.

Так, специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали цены на отдых в Крыму в сезон 2020. Рейтинг был составлен согласно бронированиям на лето туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020.

Оказалось, что россияне бронируют туры в Крым от 6 до 12 ночей и тратят на проживание 2,6 — 11,6 тысяч рублей в сутки.

Окуневка — 11625 рублей Солнечная Долина — 6010,2 рублей Андреевка — 3738 рублей Мисхор — 3569,4 рублей Мирный — 3497 рублей Стерегущее — 3096,5 рублей Ялта — 3559 рублей Прибрежное (Евпатория) — 3140 рублей Морское — 3046,8 рублей Евпатория — 2628,3 рублей Как выяснил "Рамблер", сервис выделил наиболее популярные курорты Крыма и определил средние траты семьи на проживание в сутки.