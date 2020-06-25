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Где дешевле всего отдохнуть в Крыму во время пандемии 

Диана Товсепова 1 час назад
Российские курорты постепенно начинают принимать туристов. Обсерваторы отменяют, а самые жесткие карантинные ограничения постепенно отменяются.
Так, специалисты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru проанализировали цены на отдых в Крыму в сезон 2020. Рейтинг был составлен согласно бронированиям на лето туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020.
Оказалось, что россияне бронируют туры в Крым от 6 до 12 ночей и тратят на проживание 2,6 — 11,6 тысяч рублей в сутки.
Как выяснил "Рамблер", сервис выделил наиболее популярные курорты Крыма и определил средние траты семьи на проживание в сутки.
  1. Окуневка — 11625 рублей
  2. Солнечная Долина — 6010,2 рублей
  3. Андреевка — 3738 рублей
  4. Мисхор — 3569,4 рублей
  5. Мирный — 3497 рублей
  6. Стерегущее — 3096,5 рублей
  7. Ялта — 3559 рублей
  8. Прибрежное (Евпатория) — 3140 рублей
  9. Морское — 3046,8 рублей
  10. Евпатория — 2628,3 рублей
"Дешевле всего отдых россиянам этим летом обойдется в Евпатории: здесь средний чек на семью из трех человек составит 31,1 тысячи рублей. Самый дорогой отдых — в селе Окуневка, где, в среднем, на семь человек за проживание придется заплатить 69,7 тысячи рублей", — говорится на сайте сервиса.
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