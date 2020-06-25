Туристы рассказали о преимуществах отдыха в пандемию

Британские туристы, которым удалось попасть за границу, рассказали о преимуществах отдыха во время пандемии коронавируса. Истории путешественников приводит Daily Mail.

По словам туристов, в июне популярные курорты, обычно переполненные людьми, оказались полупустыми. Так, Джулия Брум (Julie Broom), которая была одной из первых иностранок, прибывших в испанский город Аликанте (центр провинции Валенсия), рассказала, что проводит время в баре на пустынной набережной и наслаждается солнцем.

«Пляж пуст, мы чувствуем, будто город открыт только для нас», — отметила Брум. Она добавила, что летела на курорт на полупустом рейсе — в самолете было всего 80 человек, в аэропорту у всех проверили температуру, но не выдали никаких форм для заполнения.

Женщина призналась, что на отдыхе чувствует себя «безопасно», поскольку Испания уже оправилась от коронавируса и готова к приему туристов.