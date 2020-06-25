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Попавшие за границу туристы рассказали о преимуществах отдыха при пандемии 

Lenta.ru 2 часа назад
Туристы рассказали о преимуществах отдыха в пандемию
Фото: Lenta.ru
Британские туристы, которым удалось попасть за границу, рассказали о преимуществах отдыха во время пандемии коронавируса. Истории путешественников приводит Daily Mail.
По словам туристов, в июне популярные курорты, обычно переполненные людьми, оказались полупустыми. Так, Джулия Брум (Julie Broom), которая была одной из первых иностранок, прибывших в испанский город Аликанте (центр провинции Валенсия), рассказала, что проводит время в баре на пустынной набережной и наслаждается солнцем.
«Пляж пуст, мы чувствуем, будто город открыт только для нас», — отметила Брум. Она добавила, что летела на курорт на полупустом рейсе — в самолете было всего 80 человек, в аэропорту у всех проверили температуру, но не выдали никаких форм для заполнения.
Женщина призналась, что на отдыхе чувствует себя «безопасно», поскольку Испания уже оправилась от коронавируса и готова к приему туристов.
Другой путешественник, побывавший на том же курорте в начале сезона, отметил, что от аэропорта ему пришлось ехать в отель на такси за 90 евро, поскольку не было автобусов. При этом Майкл Голден (Michael Golden) признал, что отдых ему нравится, и он не боится заразиться коронавирусом.
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Новости путешествий , Майкл Голден
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