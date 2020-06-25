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Отели Антальи определились с датами открытия и ждут россиян 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Большинство популярных отелей Антальи намерены работать в этом туристическом сезоне, часть гостиниц уже открылись, но многие объекты рассчитывают возобновить прием туристов в июле, сообщает АТОР.
В Турции планируют начать принимать гостей с основных въездных рынков уже в июле. По словам министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя, ситуация с возобновлением авиасообщения с Россией может разрешиться в течении ближайших десяти дней.
Напомним, турецкая авиакомпания планирует с 16 июля выполнять 14 рейсов в неделю в Москву, с 17 июля — три в неделю в Санкт-Петербург, с 20 июля — столько же в Краснодар.
В ожидании туристов из России и других стран, отели Антальи определяются с графиком открытия. По информации принимающей компании в Турции, о планах работать в этом сезоне уже заявили более 170 популярных гостиниц анаталийского побережья. Более 30 отелей уже открылись, остальные намерены это сделать до конца июня или в первой декаде июля.
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Новости путешествий , Видео
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