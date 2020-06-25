Сейчас особое внимание россиян приковано к отечественным курортам — черноморское побережье нашей страны с опасением принимает туристов из других городов. При этом сейчас отдыхать нужно с умом — соблюдать все правила безопасности связанные с пандемией и помнить об особенностях отдыха конкретно на российских курортах.

"Рамблер" разбирался в советах местных жителей и опытных туристов относительно того, чего не стоит делать на курортах Краснодарского края.

Первое, что не нужно делать — соглашаться на все, что вам предлагают на вокзале или в аэропорту по прибытию. Идти заселяться к человеку, который кричит о сдачи комнаты, в таких обстоятельствах тем более не стоит. Позаботьтесь о гостинице или санатории заранее — там меры по безопасности в коронавирусные времена явно будут соблюдаться лучше, чем в частном секторе.

Цены на такси у тех, кто зазывает народ прямо у поездов также могут быть завышенными. Проверьте по агрегаторам, не слишком ли много у вас просят, а лучше договоритесь с отелем о трансфере, чтобы избежать хождений с чемоданами по душным вокзалам.

Соглашаться на сомнительные экскурсии, о которых кричат на улицах, тоже многие не советуют. Эти "турфирмы" скорее всего не имеют лицензий, а значит не гарантируют вам безопасность в поездке. Обращайтесь в агентства, у которых есть офис, и заключайте договора.

Туристы, как правило, привлекают особое внимание воришек, а значит не стоит носить с собой по городу документы и крупные суммы денег. На пляже также не стоит оставлять сумку с дорогим телефоном и ценными вещами, дабы не попасть в неприятную ситуацию.

Не стоит также в первый день лежать на пляже по несколько часов — вы сожжете кожу и несколько дней будете "гореть". Начинайте загорать постепенно.

Кроме того, на курортах Краснодарского края стоит также следить за своими манерами. Местные жители часто жалуются на туристов, разгуливающих по городу в купальниках, микро-шортах или в ином вызывающем виде.

"Достали ходить голыми по городу! Мы здесь живем и не хотим видеть раздетых отдыхающих на каждом углу…"

"Хватит разгуливать в трусах! Никто не хочет смотреть на потные телеса за пределами пляжа…", — призывают в Сети местные жители.

При этом есть еще несколько важных советов для отдыхающих.

"Я бы еще добавила: не ешьте все подряд, как будто Вас год не кормили, не запихивайте в своих детей экзотические (для Вас) фрукты, и не придется потом сваливать на грязную морскую воду и ротавирусную инфекцию!"

"Не купайте в море детей голыми. Закрывайте им рты в воде, чтоб не валяться с инфекциями. И пожалуйста, убирайте за собой мусор…"