Российские курорты не готовы к приему россиян

Отели и санатории на российских курортах, несмотря на формальное возобновление туристического сезона, оказались не готовы к приему клиентов из-за новых требований Роспотребнадзора , предъявленных на фоне пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на данные «Опоры России» пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет издание, в Сочи сейчас работают 20 из 65 здравниц, в Татарстане — две из 50, в Кавказских Минеральных Водах — шесть из 120, в целом по Краснодарскому краю функционируют 90 из более 200 объектов, в Ставропольском крае — 30 из 124. При этом в Крыму готовность принимать гостей подтвердила лишь половина отелей.

Эксперты объясняют, что такая ситуация связана с необходимостью соблюдать новые нормы безопасности — в частности, у отельеров возникают сложности с закупкой оборудования, проведением массового тестирования на наличие COVID-19 и набором новых сотрудников.

Известно, что около 10–30 процентов объектов размещения в текущем сезоне могут не открыться. «Это малые и средние отели, крупному бизнесу удалось пережить кризис», — уточнил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин . В результате не исключено, что произойдет переориентация туристов на объекты размещения в частном секторе, считает вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников

В Роспотребнадзоре «Коммерсанту» заявили, что рекомендации не раз корректировались по просьбе бизнеса и Ростуризма

1 июня сообщалось, что новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи. Часть санаториев, планировавших открыться с началом лета, не смогла сделать этого из-за высоких финансовых затрат, которые повлекли бы за собой исполнение рекомендаций Роспотребнадзора.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.