Еще одна страна временно отказалась принимать россиян 

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Финляндия отказалась принимать российских туристов на фоне пандемии коронавируса и призвала своих граждан временно отказаться от поездок в Россию. С таким заявлением выступила министр внутренних дел страны Мария Охисало, передает Yle.

По словам главы ведомства, в первую очередь Финляндия откроет границы для других стран Евросоюза , позже — для остальных. Ситуация с распространением COVID-19 в России, отметила она, остается серьезной, так как в стране зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения.

«Мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется одной из последних», — подчеркнула Охисало, добавив, что в данном случае речь идет именно о туризме.

Согласно последним данным, в Финляндии зафиксировано 7172 случая заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 6,6 тысячи выздоровевших пациентов, 327 носителей инфекции скончались.