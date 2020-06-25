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Еще одна страна временно отказалась принимать россиян 

Lenta.ru и ещё 11 25 минут назад
Еще одна страна временно отказалась принимать россиян
Фото: Lenta.ru
Финляндия отказалась принимать российских туристов на фоне пандемии коронавируса и призвала своих граждан временно отказаться от поездок в Россию. С таким заявлением выступила министр внутренних дел страны Мария Охисало, передает Yle.
По словам главы ведомства, в первую очередь Финляндия откроет границы для других стран Евросоюза, позже — для остальных. Ситуация с распространением COVID-19 в России, отметила она, остается серьезной, так как в стране зафиксировано более 600 тысяч случаев заражения.
«Мы на уровне ЕС вместе рассмотрим, из каких третьих стран можно допустить въезд в Шенгенскую зону. Сначала откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется одной из последних», — подчеркнула Охисало, добавив, что в данном случае речь идет именно о туризме.
Согласно последним данным, в Финляндии зафиксировано 7172 случая заражения коронавирусом. При этом из больниц выписаны 6,6 тысячи выздоровевших пациентов, 327 носителей инфекции скончались.
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Новости путешествий , ЕС
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