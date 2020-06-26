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В Сочи рассказали о ситуации с туристами в июне 

RT на русском и ещё 9 3 часа назад
В Сочи рассказали о ситуации с туристами в июне
Фото: RT на русском
Глава города Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в июне, после отмены карантина, город посетили более 30 тыс. туристов.
Как передаёт портал «Юга.ру», отдыхающих принимают 33 санатория и 102 гостиницы.
«На сегодняшний день в городе находятся чуть больше 30 тыс. туристов, которые заселены в наши гостиницы, здравницы, находятся на пляжах. С каждым днём их количество растёт. Мы понимаем, что число авиарейсов, ж/д и автотранспорта, которые прибывают на территорию нашего города растёт, и мы понимаем, что наша задача обеспечивать транспортную безопасность, логистику»,
— заявил глава города.
Отмечается, что всего в городе возобновили работу 136 объектов размещения.
В пресс-службе Международного аэропорта Сочи также отметили, что после завершения карантина произошло увеличение количества рейсов.
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Новости путешествий , Алексей Копайгородский
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