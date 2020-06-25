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Во Франции открывается Эйфелева башня 

Российская Газета и ещё 4 54 минуты назад
Во Франции открывается Эйфелева башня
Фото: Российская Газета
В этот четверг свои двери снова откроет Эйфелева башня, закрывшаяся еще три месяца назад из-за пандемии коронавируса. Как сообщает издание 20 minutes, посетителям знаменитой на весь мир "Железной леди" Парижа пока можно будет подниматься только на второй этаж, и то — исключительно пешком.
Чтобы помочь людям соблюдать социальную дистанцию, лифты решено было до первого июля не открывать. А чтобы никто не сталкивался на лестницах, подъем будет осуществляться с восточной стороны, а спуск — с западной. Кроме того, всех посетителей старше 11 лет обяжут носить маску.
Руководство башни также решило установить льготные тарифы, чтобы привлечь побольше посетителей. Например, на протяжении всего лета для детей в возрасте от 4 до 11 лет будет действовать скидка 50 процентов.
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