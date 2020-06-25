«Аэрофлот» тайно возобновил рейсы за границу

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» , несмотря на запрет правительством РФ всех международных рейсов, летают из Москвы во Франкфурт-на-Майне, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул и Тель-Авив, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех авиакомпаний.

По словам источников, рейсы оформлены как грузовые, но на них с разрешения Росавиации продаются билеты. При этом начиная со второй недели июня количество рейсов увеличилось — перелеты в вышеперечисленные города, за исключением столиц Израиля и Южной Кореи, стали выполняться дважды в неделю, а в расписание добавились еженедельный рейс в Ниццу и два в Барселону, появились также два рейса в Рим. Страны ЕС пускают только своих граждан и людей, имеющих вид на жительство. То есть приобрести билеты могут только те, кто имеет право на въезд в эти страны.

Билеты на такие рейсы стоят значительно дороже, чем перелеты аналогичной продолжительности по России. Так, самые дешевый безбагажный билет в Рим стоит 17 000–35 000 рублей, в Ниццу — 25 500 рублей, в Барселону — 18 000 рублей. За день-два до вылета минимальная цена может вырасти в разы — это значит, система распродала более доступные билеты и в продаже остались только дорогие. Собеседники издания объясняют высокую цену тем, что обратно самолеты летят пустыми.

Напомним, с 27 марта Россия на фоне пандемии полностью закрыла авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. В апреле сообщалось, что «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международные рейсы до конца июля.