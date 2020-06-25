«Аэрофлот» объяснил перевозку пассажиров за рубеж

По его словам, имеющие разрешение на въезд в страну назначения люди перевозятся только в том случае, если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен.

Так, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах, у которых есть двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.

Демин также добавил, что "эксклюзивность" таких поездок заключается лишь в том, что они доступны людям с разрешением на въезд в другие страны и не более.