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«Аэрофлот» ответил на данные об «эксклюзивной» перевозке пассажиров за рубеж 

Газета.Ru и ещё 13 2 часа назад
«Аэрофлот» объяснил перевозку пассажиров за рубеж
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель компании "Аэрофлот" Михаил Демин объяснил пассажирские рейсы за рубеж во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, имеющие разрешение на въезд в страну назначения люди перевозятся только в том случае, если при грузовом рейсе за рубеж пассажирский салон свободен.
Так, речь идет об особых категориях граждан: дипломатах, иностранных подданных, а также о россиянах, у которых есть двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства.
Демин также добавил, что "эксклюзивность" таких поездок заключается лишь в том, что они доступны людям с разрешением на въезд в другие страны и не более.
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Новости путешествий , Михаил Демин , Аэрофлот
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