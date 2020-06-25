«Лично мне эпидемия очень помогла» 

Россиянин Константин Колотов, который уже около двух лет находится в кругосветном путешествии, продолжает рассказывать «Ленте.ру» о своих приключениях. Успешно объехав всю Африку и Турцию на велосипеде, он пересек границу Грузии и умудрился застрять там из-за закрытых на фоне пандемии коронавируса границ. Как местные жители справлялись с возникшими обстоятельствами, почему Грузия рано вышла из карантина и где лучше всего переждать пандемию — в его новом репортаже.

Застрял в раю

Уже четвертый месяц во всем мире свирепствует пандемия коронавируса, и жизнь людей на всей планете меняется кардинальным образом. Помимо опасности, вызванной самой инфекцией, и возможности заболеть, накладывается и экономический кризис, причем в той или иной мере это происходит повсеместно. В каждой стране чувствуется глобальная нестабильность и неизвестность перед завтрашним днем, и это ровно то состояние, в котором я, кругосветный велопутешественник, живу уже третий год.

Уже третий год я не знаю, что ждет меня завтра, не знаю, будут ли у меня деньги и где буду ночевать. Я уже сталкивался со смертельными вирусами: например, в Гвинее мне приходилось проезжать через зоны, пораженные вирусом Эбола, а в Замбии переболеть малярией. В общем, нестабильность — это норма моей жизни, и, пожалуй, единственное, в чем я могу быть уверен — это в том, что и завтрашний день будет нестабильным, а это, согласитесь, уже некая форма стабильности.

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Так как же перемещаться кругосветному путешественнику, когда большинство государств закрыли свои границы!? Более того, внутри некоторых стран передвижение строго ограничено и карается штрафами и принудительной госпитализацией. Мой ответ — никак! Лучше сделать паузу и расслабиться, насладиться красотой вокруг. И до чего же мне повезло застрять и сделать паузу в одном из самых удивительных мест на земле — Грузии.

8 марта я въехал в страну, а 10-го власти закрыли ее границы. Именно так я неожиданно для себя оказался в идеальное время в идеальном месте. Почему идеальном? Во-первых, Грузия известна своими каноническими видами и невероятной природой. Во-вторых, жить здесь очень выгодно, а люди до ужаса добрые и гостеприимные. К тому же большинство еще и говорят по-русски. В общем, мне крупно повезло.

Вдобавок Грузия сразу же приняла жесткие меры по сдерживанию распространения заболевания. Так, например, 19 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Кроме того, здесь закрылись все рестораны, бары и магазины, открытыми оставались только банки, аптеки и почта, посещение которых разрешалось только в маске. В середине апреля все крупные города и границы страны закрылись для въезда и выезда.

Карательные меры

Стоит отметить, что полиция четко отслеживала соблюдение введенных мер, отлавливала и карала нарушителей большими по местным меркам штрафами. Для физических лиц он составлял три тысячи лари (60 тысяч рублей), а для юридических — 15 тысяч лари (300 тысяч рублей). Чтобы не попасться строгим стражам порядка, некоторым жителям приходилось изобретать различные ухищрения. А мне, например, однажды не удалось вернуться в место проживания до девяти вечера и, чтобы не попасться в руки патрулю, я почти три километра шел в русле горной реки по колено в воде.

Нужно признать, что данные меры оказались адекватными и по-настоящему действенными. Грузия перенесла пандемию, если можно так сказать, относительно легко. Собственно, именно Грузия считается лидером по эффективности борьбы с распространением COVID-19 среди других европейских государств. Для сравнения — территория страны около 70 тысяч километров, население — 3,7 миллиона человек, а заболевших в стране за все время меньше тысячи, доля летальных исходов — всего 1,54 процента.

При этом в Грузии не было введено перчаточно-масочного режима, людей не заставляли садиться на принудительную самоизоляцию, а также государство поддержало население отменой коммунальных платежей на три месяца, начиная с марта 2020 года. Также всем жителям страны дали отсрочку на три месяца по выплатам по банковским кредитам и ипотеке без начисления пени и штрафов

Ну а одной из моих любимых мер, принятых грузинскими властями, стало ограничение роста цен в магазинах на девять основных продуктов — рис, фасоль, макаронные изделия, гречка, сахар, мука, пшеница, растительное масло и молоко. Вот как страна позаботилась о своих гражданах! И за все время среди местного населения я не заметил ни критики правительства, ни неоправданной агрессии. Народ все понимал и был готов потерпеть ровно столько, сколько нужно. Тем более, что терпеть им пришлось недолго — уже с 15 июня открылся внутренний туризм и возобновили работу все рестораны и гостиницы, а с первого июля страна обещает открыть границы и для иностранных путешественников.

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Чем дальше в лес

Я же на старте пандемии оказался у западной границы Грузии, в Батуми. Пережидать карантин в большом городе мне не хотелось совсем. Поэтому, воспользовавшись силой социальных сетей, я списался с руководителями небольшого экопоселения на противоположной стороне страны, у границы с Азербайджаном, в регионе Кахетия. Договорившись о том, что меня примут в экопоселение на период карантина как волонтера, который будет помогать работать на ферме, а также со строительством домиков для туристов, я, оставив свой велосипед, устремился туда через всю страну.

Найдя в Батуми единомышленника с мотоциклом, я подбил его на это путешествие, ведь по диагонали вся Грузия — это лишь 571 километр. И уже сейчас, забегая вперед, я могу с уверенностью сказать, что это идеальное место для любителей хайкинга, походов, восхождений и любого активного отдыха на природе. Компактная, живописная и самобытная Грузия сохранила массу уголков, нетронутых цивилизацией и пока еще нехоженых туристами.

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Кроме того, здешняя культура никого не оставит равнодушным — знаменитое гостеприимство, неповторимая кухня, такая разная в каждом регионе архитектура, зажигательные танцы и грузинское многоголосие можно встретить повсюду — и в крупных городах, и в высокогорных деревушках. И даже пандемия не смогла изменить этого грузинского быта.

Добравшись до экопоселения в Лагодехи, мы с товарищем оказались последними, кого организаторы приняли в свои ряды. Чтобы минимизировать риск заболевания, администрация запретила новым желающим приезжать к нам, а также запретила жителям поселения покидать его пределы. Так, вся моя самоизоляция проходила на бескрайних просторах национального парка Лагодехи, одного из самых красивых мест Грузии, да и вообще всего мира. На его территории можно увидеть тропические растения, горные пейзажи, чистейшие реки, ледниковые озера, широкие луга, шумные водопады и редкие цветы, которые растут только здесь.

«Лично мне эпидемия очень помогла»

Увидев всю эту красоту, я в первый же день отказался от интернета, потому что страшнее самого коронавируса — разрушительная паника, которую сеют СМИ и социальные сети. Все эти месяцы я не читал новости, не узнавал, сколько человек заболели, сколько умерли, сколь вылечились, не знал, сколько стоит доллар, евро и каковы цены на нефть.

Вместо этого каждое утро я вставал на рассвете под крики петуха, делал пробежку по три-пять километров вдоль реки, поднимался в горы и там продолжал интенсивную зарядку. Каждый день я питался по расписанию едой, приготовленной из домашних продуктов, а воду пил из родника. Днем работал на ферме или на стройке, вечером сидел у костра и смотрел на огонь, общался с замечательными людьми. На этой ферме вместе со мной жили еще 18 человек, в основном из России, но были ребята из Германии, Бразилии, Японии, а еще с нами жил ослик, 12 собак, куры, коровы и два кота.

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В первую же неделю своими руками я сделал домик, в котором после и жил, а также смастерил себе мебель. Кроме того, пандемия дала мне возможность подтянуть свое физическое состояние, помимо работы на ферме и стройке, я еженедельно совершал пешие восхождения к вершинам местных гор. Самым длинным путешествием получился путь в 50 километров с набором высоты три тысячи метров и продолжительностью 14 часов. Турник, брусья, груша, сделанная мной из мешка для цемента, позволили мне укрепить тело, купание в горной реке — закалить дух, а отказ от социальных сетей освободил время для чтения книг и написания собственных.

Сейчас, подводя итоги карантина, я радуюсь тому, что смог прийти в себя после длительного изнуряющего путешествия. Кроме того, я подтянул свой английский, общаясь и работая с ребятами из разных стран плечом к плечу. И как раз в этот период времени в российских интернет-магазинах вышла моя первая напечатанная книга «Сквозь Африку», а здесь, в Грузии, я закончил ее продолжение и уже начал писать третью часть. Поэтому лично мне эпидемия очень помогла, и в следующей статье я расскажу, почему Грузия — идеальное место для каждого российского туриста.