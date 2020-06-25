В Крыму озвучили правила отдыха на пляжах 

На крымских пляжах, что официально откроются 1 июля, не будет действовать масочный режим. Об этом со ссылкой на главу республиканского минкурортов Вадима Волченко сообщила пресс-служба ведомства.

По словам министра, у входа на пляж разместят информационные щиты с памятками для туристов, призванные исключить возможность заражения коронавирусом.

— Требования и рекомендации по работе пляжей в этом сезоне получили и пользователи, — рассказал глава минкурортов. — Самый частый вопрос — нужны ли маски на пляже, ответ — нет, не нужны, достаточно держать дистанцию.

Волченко предупредил, что со следующей недели сотрудники министерства начнут проверять готовность объектов размещения и пляжей к приему туристов.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская подчеркнула, что между шезлонгами должна соблюдаться социальная дистанция от полутора до двух метров, а сам пляжный инвентарь обрабатываться и дезинфицироваться.

В этом сезоне к 1 июля в Крыму планируется открыть 440 пляжей. В минкурортов уточнили, что на пляжах завершается обучение матросов-спасателей и оформление разрешительных документов, а также везде обследовано дно у побережья.