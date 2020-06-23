Раскрыты способы защиты от коронавируса в самолете

Эксперты рассказали, как путешествовать во время пандемии коронавируса, чтобы не подхватить инфекцию в аэропорту или во время авиаперелета. Способы защиты раскрыли в Men's Journal.

Как отмечают авторы издания, в первую очередь необходимо обезопасить себя по дороге в аэропорт. «Лучший вариант — пусть вас отвезет тот, с кем вы живете. Но если вам придется воспользоваться общественным транспортом, сядьте сзади и попросите водителя открыть окна или включить кондиционер в режиме рециркуляции, то есть, забора воздуха снаружи», — посоветовал Дэвидсон Хеймер (Davidson Hamer), доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям.

В аэропорту и других общественных местах, отметил Хеймер, туристу следует максимально ограничить контакт с поверхностями — сенсорными экранами, билетными автоматами, турникетами, поручнями и кнопками лифтов. После прикосновения к ним следует сразу же обработать руки антисептиком.

На борту самолета, если это возможно, пассажиру нужно попросить бортпроводника разрешить ему занять кресло без соседей или у окна.

«В проходе существует большая вероятность движения воздуха, ведь по нему ходят бортпроводники и пассажиры»,

— сказал специалист.

Другой опрошенный эксперт, доктор медицинских наук Роберт Алмер (Robert Almer), посоветовал пассажирам обработать свое сиденье, поскольку вирус способен жить на его поверхности от двух часов до девяти дней. Для этого подойдут антибактериальные салфетки: ими можно также протереть подлокотники, спинку, ремни безопасности, поднос и вентиляционное отверстие — «все, что человек будет трогать во время полета».

Также Амлер посоветовал отказаться от перчаток и заменить их регулярным использованием антисептика на спиртовой основе. Маски, по его словам, следует носить, поскольку они все же снижают риск передачи вируса.

Кроме того, эксперт рекомендовал избегать приемов пищи на борту.

«Так вы можете не только снять маску и вдохнуть частицы вируса, содержащиеся в воздухе, — вирус попадет на вашу еду (…). По этой причине некоторые авиакомпании сократили или приостановили подачу питания»,

— напомнил Амлер.

В завершение специалисты предупредили о повышенном риске заражения во время посещения туалетной комнаты: она считается «самым опасным местом в самолете», поскольку в ней человек находится в замкнутом пространстве.

«Всегда надевайте маску для лица и отворачивайтесь, когда спускаете воду: зараженные вирусом аэрозольные капли поднимаются в воздух и держатся там в течение минуты»,

— сказал Хеймер, порекомендовав пассажирам по возможности избегать посещения туалетов на борту.

3 июня сообщалось, что стюардесса американской авиакомпании Southwest раскрыла правду об уборке на борту самолетов. По ее словам, из-за короткого перерыва между рейсами членам экипажа не удается тщательно продезинфицировать отдельные участки салона.