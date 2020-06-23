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Раскрыт необходимый для похода на пляж набор вещей 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыт необходимый для похода на пляж набор вещей
Фото: Lenta.ru
Путешественники из разных стран мира раскрыли самые необходимые, по их мнению, вещи для комфортного пляжного отдыха. Своими рекомендациями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя, что взять с собой к морю, кроме полотенца и средства для загара.
Так, один из туристов предложил брать на пляж стул-рюкзак с удобной спинкой, на котором можно греться на солнце вместо шезлонга, а другой — резиновую лопатку для нанесения крема на спину (если человек собирается загорать в одиночестве). Третий посоветовал захватить охладитель для кемпинга, наполненный банками пива.
«А если серьезно, лучше взять с собой небольшую медицинскую сумку на случай, если с вами что-то случится — почувствуете тошноту или порежетесь осколками на песке», — написал юзер с ником Danuschwabenrember.
Для того, чтобы не обгореть на солнце, пользователи рекомендовали захватить тонкий шейный платок, которым можно прикрыть плечи или лицо. А для того, чтобы провести время весело, — мячи, портативные динамики и колоды игральных карт.
«А я беру с собой поддельную банку содовой, чтобы положить ключи, кошелек или наличные деньги», — поделился своим лайфхаком комментатор haysu-christo.
Ранее туристы рассказали о способах уберечь вещи и гаджеты от краж во время отдыха на пляже. Самой популярной рекомендацией стали водонепроницаемые сумки.
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