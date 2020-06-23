Раскрыт необходимый для похода на пляж набор вещей 

Путешественники из разных стран мира раскрыли самые необходимые, по их мнению, вещи для комфортного пляжного отдыха. Своими рекомендациями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос пользователя, что взять с собой к морю, кроме полотенца и средства для загара.

Так, один из туристов предложил брать на пляж стул-рюкзак с удобной спинкой, на котором можно греться на солнце вместо шезлонга, а другой — резиновую лопатку для нанесения крема на спину (если человек собирается загорать в одиночестве). Третий посоветовал захватить охладитель для кемпинга, наполненный банками пива.

«А если серьезно, лучше взять с собой небольшую медицинскую сумку на случай, если с вами что-то случится — почувствуете тошноту или порежетесь осколками на песке», — написал юзер с ником Danuschwabenrember.

Для того, чтобы не обгореть на солнце, пользователи рекомендовали захватить тонкий шейный платок, которым можно прикрыть плечи или лицо. А для того, чтобы провести время весело, — мячи, портативные динамики и колоды игральных карт.

«А я беру с собой поддельную банку содовой, чтобы положить ключи, кошелек или наличные деньги», — поделился своим лайфхаком комментатор haysu-christo.

Ранее туристы рассказали о способах уберечь вещи и гаджеты от краж во время отдыха на пляже. Самой популярной рекомендацией стали водонепроницаемые сумки.