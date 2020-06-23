Выяснилось, как изменится шведский стол в Турции

Выяснилось, какие изменения претерпит система "все включено" на курортах Турции. Подробнее о них рассказал посол Турции в России Мехмет Самсар в беседе с "Интерфаксом".

По словам Самсара, в отелях останутся шведские столы, но постояльцы не будут накладывать еду самостоятельно, — все блюда будет подавать персонал. Кроме того, на кухнях объектов размещения будут проводиться регулярно санитарно-гигиенические проверки.

Посол также сообщил о том, что в условиях пандемии в Турции ввели сертификацию отелей на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности. Согласно новым правилам, каждый туристический объект будет проходить "строгую проверку":

«Мы приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией»,

— пояснил Самсар.

Помимо этого, дипломат сообщил, что Турция предложила России возобновить авиасообщение с 15 июля. В данный момент российские власти принимают решение на этот счет. По словам посла, правительства обеих стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть перелеты, поскольку ситуация с эпидемией и в России, и в Турции находится «под контролем»