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В Турции изменят систему «все включено» 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
В Турции изменят систему «все включено»
Фото: Lenta.ru
На курортах Турции сохранят систему «все включено», но с некоторыми изменениями для повышения уровня безопасности во время пандемии. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил «Интерфаксу» посол Турции в России Мехмет Самсар.
По словам Самсара, в отелях сохранятся шведские столы, однако постояльцы перестанут накладывать еду самостоятельно — желаемые блюда им будет подавать персонал. На кухнях объектов размещения будут проводиться регулярные санитарно-гигиенические проверки.
Посол добавил, что в условиях пандемии в Турции ввели сертификацию отелей на соответствие нормам эпидемиологической и санитарной безопасности. Согласно новым правилам, каждый туристический объект будет проходить «строгую проверку».
«Мы приняли необходимые законодательные изменения, чтобы, начиная с аэропорта прибытия туристов, транспорт, на котором они будут передвигаться, отели, в которых они остановятся, и рестораны, в которые они пойдут, — во всех объектах были приняты меры в рамках борьбы с эпидемией»,
— подчеркнул Самсар.
Также дипломат сообщил, что Турция предложила российским властям возобновить авиасообщение с 15 июля и в настоящее время ждет от них ответа. По его словам, правительства обеих стран находятся в тесном контакте, чтобы в ближайшее время открыть перелеты, поскольку ситуация с эпидемией и в России, и в Турции находится «под контролем».
Ранее стало известно, что Россия может открыть международное авиасообщение с середины июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил. Предполагается, что первыми могут возобновиться полеты в страны Евразийского экономического сообщества и СНГ.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Интерфакс
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