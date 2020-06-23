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Российские санатории терпят убытки 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Российские санатории терпят убытки
Фото: depositphotos.com
Трехмесячный простой и низкая загрузка привели к тому, что российские санатории несут убытки в сотни миллионов рублей. Об этом заявил руководитель комитета по санаторно-курортным организациям Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов во время онлайн-заседания, на котором обсуждались проллемы отрасли, вызванные эпидемией коронавируса.
По оценке специалиста, санаториям понадобится не менее шести лет, чтобы компенсировать потери. При этом на господдержку могут рассчитывать только те санатории, где работает не более ста сотрудников. Остальные вынуждены обойтись без помощи.
Руководитель ассоциации "Санатории Татарстана" Евгений Терентьев сообщил, что сейчас из 43 санаторно-курортных организаций региона работают только два с загрузкой, не превышающей 30-40%.
Проблема заключается также в том, что санатории не имеют права принимать туристов без справки об отсутствии коронавируса и обязаны регулярно тестировать персонал. К отелям и частному сектору таких требований нет. Руководители многих санаториев всерьез задумались о перепрофилировании своих учреждений.
Ранее "Рамблер" писал о том, что мерзкий поступок авиапассажира попал на видео.
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Новости путешествий , Дмитрий Богданов , Евгений Терентьев , Российский союз туриндустрии
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