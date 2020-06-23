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Появились новые данные о возобновлении рейсов из России за границу 

Lenta.ru 2 часа назад
Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за границу, прерванных на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Данные об этом появились в авиавластях, передает РИА Новости.
«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. «Ленты.ру») направлены на рассмотрение в правительство»,
— пояснил источник.
Никаких точных дат и решений по указанному вопросу пока нет, добавил собеседник агентства.
О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.
Предполагается, что первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Видео , Росавиация , Роспотребнадзор , РИА Новости , Lenta.ru , Интерфакс
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