Росавиация проработала предложения по возобновлению рейсов из России за границу, прерванных на фоне введенных из-за пандемии коронавируса ограничений. Данные об этом появились в авиавластях, передает РИА Новости.

«Они (предложения по запуску международного авиасообщения — прим. «Ленты.ру») направлены на рассмотрение в правительство»,

— пояснил источник.

Никаких точных дат и решений по указанному вопросу пока нет, добавил собеседник агентства.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Предполагается, что первыми могут возобновиться полеты со странами Евразийского экономического сообщества и СНГ. Окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть восстановлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.