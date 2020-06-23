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Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи 

Русская Планета 3 часа назад
Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи
Фото: Русская Планета
Требования Роспотребнадзора привели к массовым отменам брони в санаториях Сочи. Курортники перешли на отдых в альтернативных отелях и частном секторе.
Причиной снятия брони стала невозможность собрать справки на коронавирус и эпидокружении. Туристы жалуются, что в поликлиники приходится ходить по несколько раз и стоять там гигантские очереди.
Проблемы со справками приведут к неоткрытию санаториев в Сочи. Так «Русь», «Сочи» и «Дагомыс» планируют начать прием туристов не раньше осени, пишет «Интерфакс».
Для открытия санаториям необходимо выполнить 130 требований Роспотребнадзора. При этом на федеральном уровне они носят рекомендательный характер, а на местном — обязательный.
Ранее сообщалось о закрытии старейшего туроператора в России «Ника». Компания работала с 1993 года, а причиной прекращения деятельности стал отказ страховой компании оформить финансовое обеспечение.
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Новости путешествий , Роспотребнадзор , Интерфакс
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