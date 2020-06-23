Российские санатории терпят огромные убытки 

По словам эксперта, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, данные организации терпят многомиллионные убытки. Для того, чтобы покрыть их, понадобится не менее шести лет.

При этом, по словам специалистов, у владельцев частных секторов дела идут гораздо лучше, ведь они принимают туристов без справок. В связи с этим руководители некоторых санаториев думают о том, чтобы перепрофилировать свои здравницы в пансионаты и гостиницы, поскольку к ним государство не предъявляет таких жестких требований, как к санаториям.