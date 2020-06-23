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Российские санатории терпят огромные убытки 

Мира Маркина 58 минут назад
Руководитель комитета по санаторно-курортным организациям Российского союза туриндустрии (РСТ), генеральный директор сочинского санатория "Знание" Дмитрий Богданов рассказал, что сейчас происходит с российскими санаториями.
По словам эксперта, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, данные организации терпят многомиллионные убытки. Для того, чтобы покрыть их, понадобится не менее шести лет.
При этом, по словам специалистов, у владельцев частных секторов дела идут гораздо лучше, ведь они принимают туристов без справок. В связи с этим руководители некоторых санаториев думают о том, чтобы перепрофилировать свои здравницы в пансионаты и гостиницы, поскольку к ним государство не предъявляет таких жестких требований, как к санаториям.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что все санатории и отели откроют в Крыму.
Новости путешествий , Видео , Дмитрий Богданов , Российский союз туриндустрии
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