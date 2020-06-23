Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда

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Правительство России разрешило в случае введения чрезвычайной ситуации и отмены поезда вернуть деньги за билет полностью либо проехать по нему в течение года после снятия ЧС. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным

Согласно документу, предусмотрены два варианта исполнения договоров перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при возниквновении ЧС. Первый предусматривает возмещение полной стоимости проезда и провоза багажа.

Второй дает право осуществить поездку по тому же билету и в вагоне такого же типа и класса. Она должна состояться в течение года после снятия ЧС.

Отмечается, что при отмене поездов дальнего следования из-за ЧС перевозчик обязан проинформировать пассажиров на официальных сайтах, пишет «Интерфакс».

Ранее авиакомпаниям и туроператорам в России разрешили выдавать ваучеры туристам вместо денежной компенсации отмененных туров и рейсов.