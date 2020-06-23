Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

При отмене поездов из-за ЧС россияне смогут вернуть деньги или поехать по билетам потом 

Русская Планета и ещё 7 37 минут назад
Россияне смогут вернуть деньги за отмену поезда
Фото: Русская Планета
Правительство России разрешило в случае введения чрезвычайной ситуации и отмены поезда вернуть деньги за билет полностью либо проехать по нему в течение года после снятия ЧС. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Согласно документу, предусмотрены два варианта исполнения договоров перевозки пассажиров железнодорожным транспортом при возниквновении ЧС. Первый предусматривает возмещение полной стоимости проезда и провоза багажа.
Второй дает право осуществить поездку по тому же билету и в вагоне такого же типа и класса. Она должна состояться в течение года после снятия ЧС.
Отмечается, что при отмене поездов дальнего следования из-за ЧС перевозчик обязан проинформировать пассажиров на официальных сайтах, пишет «Интерфакс».
Ранее авиакомпаниям и туроператорам в России разрешили выдавать ваучеры туристам вместо денежной компенсации отмененных туров и рейсов.
Видео дня. Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Русская Планета: последние новости
Без этих 3 справок российских туристов не заселят Без этих 3 справок российских туристов не заселят Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи Туристы массово отменяют брони в санаториях Сочи Греция начнет принимать заявления на визы от россиян Греция начнет принимать заявления на визы от россиян
Комментарии
Новости путешествий , Михаил Мишустин , Правительство РФ , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
Что творится на сочинских пляжах на самом деле
На пляжи Крыма приехали красотки
На пляжи Крыма приехали красотки
Россиянам назвали причины отказа выезда за границу
Россиянам назвали причины отказа выезда за границу
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
03:20
Первые туристы полетели в Сочи из Москвы
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Сколько стоит перелет в Крым
00:38
Сколько стоит перелет в Крым
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
03:11
Россияне массово отменяют брони в санаториях Сочи
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение