Пандемия коронавирусной инфекции с ног на голову перевернула туристический бизнес во всем мире. Российские курорты также не остались в стороне — вводились жесткие ограничения, закрывались гостиницы, рестораны и парки, а всех приезжих помещали в обсерватор на 14-дневный карантин.
Однако со второй половины июня карантинные меры начали смягчаться и курорты потихоньку стали возвращаться к почти обычной жизни. Однако далеко не все местные жители с этим согласны.
Как выяснил "Рамблер", волна бронирований и рейсов в Сочи не на шутку напугала горожан, уверенных, что поток отдыхающих только усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе, который потом будет сложно спасти.
"Сегодня с поездов вываливали огромные толпы народища с чемоданами. Держитесь Сочинцы, наша медицина сами знаете, никакая…",
"Чувствую хапнем горя мы… ", — сетуют местные в Сети.
Некоторые при этом решили пойти на более серьезные меры, чем простые комментарии на форумах и решили обратиться к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой закрыть курорт от приезжих, "пока не стало поздно".
"Написал письма куда только можно! Попросил Вениамина закрыть Сочи снова на карантин до 1 сентября! Спасать надо срочно город, от приезжих больных…", — призывает пользователь Сети.