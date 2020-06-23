Пандемия коронавирусной инфекции с ног на голову перевернула туристический бизнес во всем мире. Российские курорты также не остались в стороне — вводились жесткие ограничения, закрывались гостиницы, рестораны и парки, а всех приезжих помещали в обсерватор на 14-дневный карантин.

Однако со второй половины июня карантинные меры начали смягчаться и курорты потихоньку стали возвращаться к почти обычной жизни. Однако далеко не все местные жители с этим согласны.

Как выяснил "Рамблер", волна бронирований и рейсов в Сочи не на шутку напугала горожан, уверенных, что поток отдыхающих только усугубит эпидемиологическую обстановку в регионе, который потом будет сложно спасти.

"Сегодня с поездов вываливали огромные толпы народища с чемоданами. Держитесь Сочинцы, наша медицина сами знаете, никакая…",

"Чувствую хапнем горя мы… ", — сетуют местные в Сети.

Некоторые при этом решили пойти на более серьезные меры, чем простые комментарии на форумах и решили обратиться к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой закрыть курорт от приезжих, "пока не стало поздно".