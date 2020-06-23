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Что нужно взять с собой в путешествие на машине 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Что нужно взять с собой в путешествие на машине
Фото: depositphotos.com
Этим летом некоторые россияне поедут в путешествие на автомобиле. Этот вид транспорта может быть одним из самых безопасных из-за того, что не нужно контактировать с другими людьми. Кроме того, путешествовать по России на автомобиле очень удобно, поэтому нужно знать, что брать с собой. "Рамблер" рассказывает, без чего не обойтись в поездке.

Топографическая карта

В век технологий тяжело вспомнить, как пользоваться обычной бумажной картой, но в некоторых случаях без нее не обойтись. В областях и на некоторых участках трасс не ловит Сеть, поэтому дорогу можно найти только по карте. Кроме того, ваш мобильный интернет может работать не во всех регионах страны, поэтому карта точно пригодится для того, чтобы смотреть направление движения.

Переносной аккумулятор для телефона

Если интернет ловит не везде, то до телефонной связи доехать можно. Во многих машинах есть разъемы для зарядки телефонов, но вы же не всегда будете находиться в автомобиле. Чтобы на дороге не случилось непредвиденных ситуаций, возьмите с собой аккумулятор. Так, вы всегда можете позвонить в специальные службы в случае экстренной ситуации или родным, чтобы они смогли помочь.

Еда

На автомобильных трассах и заправках всегда можно найти отели и магазины с продуктами, но цены там не всегда соответствуют тому, что мы привыкли видеть в супермаркетах. Чтобы не потратить половину бюджета поездки на еду, возьмите с собой перекусы, которые подойдут для дороги. Если вы путешествуете большой семьей с детьми, можно взять переносной холодильник и положить туда прохладительные напитки, бутерброды и блюда, которые не нужно разогревать.

Средства защиты

Речь идет не о масках, перчатках и антисептиках, а о том, чем вы сможете дать сдачи, если на вас нападут. Иногда маршруты поездки меняются и людям приходится пробираться через глухие деревни по ночам. На всякий случай стоит иметь с собой хотя бы газовый баллончик. Особенно, если в поездку отправилась компания девушек.
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