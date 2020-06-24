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Россияне сочли поездки в отпуск угрозой для здоровья 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Россияне сочли поездки в отпуск опасными
Фото: Globallookpress.com
Российские туристы считают, что поездки за границу и внутри страны после пандемии коронавируса могут быть по-прежнему опасны для здоровья. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, почти половина россиян, 45 процентов, уверена, что путешествия все еще угрожают здоровью, и необходимо соблюдать все меры предосторожности. В связи с этим многие намерены воспользоваться в поездках личным транспортом.
Кроме того, 79 процентов участников опроса готовы соблюдать масочно-перчаточный режим во время авиаперелетов и путешествий по железной дороге — несмотря на то, что каждый второй отмечает, что это некомфортно и сложно. При этом почти все туристы уверены, что перевозчики сами должны предоставлять пассажирам средства защиты.
23 июня сообщалось, что туристам после спада пандемии следует с осторожностью планировать отпуск, так как процесс введения и снятия ограничительных мер непредсказуем. Реальная опасность бронирования поездок заключается в том, что власти той или иной страны могут в любой момент объявить обязательным карантин для приезжих или в целом запретить въезд гражданам некоторых государств. Более того, в случае, если путешественник откажется от перелета, авиакомпания едва ли вернет ему потраченные средства.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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