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Мерзкий поступок босоногого авиапассажира возмутил попутчиков и попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Путешественники сочли мерзким поступок босоногого авиапассажира и сняли его на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов.
На кадрах неизвестный турист закинул голую стопу на подлокотник впереди стоящего кресла и начал шевелить пальцами. Попутчики и пользователи сети возмутились негигиеничным действиям мужчины.
«Это самая мерзкая вещь! Мне даже тошно смотреть», «Наденьте свои чертовы ботинки», «Пора бы уже сделать обязательным ношение носков в самолете», «И что за люди только на это способны! Даже если бы у меня были самые красивые ноги в мире, я бы ни за что себе такого не позволила. Это грубо и негигиенично», — сетовали комментаторы.
Ранее в июне негигиеничный поступок другого неизвестного пассажира самолета во время пандемии коронавируса возмутил попутчицу. На размещенном в сети кадре запечатлен мужчина в защитной медицинской маске с телефоном в руках, который сидит сразу на трех креслах, вытянув при этом вперед босые ноги.
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Новости путешествий , Видео
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