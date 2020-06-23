Ученые выяснили, как путешествия влияют на личность 

Ученые из Стэнфорда пришли к выводу, что места, которые посещает человек, могут изменить его характер и даже тип личности. Об этом сообщает Futurity.

Так, по словам ученых, долгое пребывание дома может превратить экстраверта в интроверта. И наоборот — люди, которые чаще посещают общественные места, становятся более общительными и открытыми.

Свои выводы эксперты основывают на опросе, который они провели среди 2,5 тысяч респондентов. В течение этого времени они посещали разные места и отвечали на небольшие вопросы о своих впечатлениях и ощущениях. Перед этим они также прошли небольшой тест на выявление типа личности.

«Конечно, интроверт не превратится в экстраверта после одного похода в людное место. Однако со временем регулярные встречи с приятелями могут сделать его более общительным»,

— считают эксперты.

В результатах исследования говорится: если вы хотите изменить свой характер или подчеркнуть какие-либо черты — меняйте локацию.

Также ученые выяснили, что люди, обладающие похожими чертами характера, часто посещают одни и те же места.