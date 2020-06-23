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Объяснена реальная опасность планирования поездок за границу после пандемии 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристам после спада пандемии коронавируса следует с осторожностью планировать заграничный отпуск, так как процесс введения и снятия ограничительных мер в связи с распространением заболевания непредсказуем. Таким мнением поделился эксперт в сфере путешествий Саймон Колдер (Simon Calder), пишет Daily Express.
По его словам, реальная опасность бронирования поездок заключается в том, что власти той или иной страны могут в любой момент объявить обязательным карантин для приезжих или в целом запретить въезд гражданам некоторых государств. Более того, в случае, если путешественник откажется от перелета, авиакомпания едва ли вернет ему потраченные средства.
В сложившихся обстоятельствах, считает Колдер, намного безопаснее приобретать пакетный тур у специализированных компаний и агентств.
«Так вы хотя бы будете уверены, что либо получите поездку, либо вернете свои деньги»,
— объяснил эксперт.
9 июня сообщалось, что представители туристических компаний и сервисов рекомендуют путешественникам воздержаться от планирования поездок в Европу в 2020 году, так как, даже если забронировать билеты на июль или август, нет гарантии, что рейсы состоятся. Кроме того, специалисты отметили, что авиакомпании неохотно возвращают денежные средства за отмененные перелеты.
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Новости путешествий , Видео
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