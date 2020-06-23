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Стал известен курорт с самым теплым морем в России 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Стал известен курорт с самым теплым морем в России
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Самое теплое море среди российских курортов на данный момент — в Геленджике на Черноморском побережье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.
Как стало известно синоптикам, температура воды в данном регионе достигла 24 градусов тепла.
В Ялте и Феодосии на Крымском полуострове море прогрелось до 22 градусов, а в Евпатории, Алуште, Туапсе и Анапе — до 23 градусов.
«Все-таки повышается температура»,
— заключил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
18 июня были перечислены малоизвестные и безлюдные пляжи России, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Так, в сети особенно выделили Стеклянную бухту во Владивостоке, озеро Джека Лондона в Магаданской области и пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.
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