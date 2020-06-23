Стал известен курорт с самым теплым морем в России 

Самое теплое море среди российских курортов на данный момент — в Геленджике на Черноморском побережье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Как стало известно синоптикам, температура воды в данном регионе достигла 24 градусов тепла.

В Ялте и Феодосии на Крымском полуострове море прогрелось до 22 градусов, а в Евпатории, Алуште, Туапсе и Анапе — до 23 градусов.

«Все-таки повышается температура»,

— заключил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

18 июня были перечислены малоизвестные и безлюдные пляжи России, на которые можно отправиться во время пандемии коронавируса для уединенного отдыха. Так, в сети особенно выделили Стеклянную бухту во Владивостоке, озеро Джека Лондона в Магаданской области и пляж в поселке Кучугуры Темрюкского района.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.