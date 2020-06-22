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Испугавшиеся туристов местные жители забросали голубую лагуну навозом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Испугавшиеся туристов местные загадили лагуну
Фото: Lenta.ru
Жители английского города Бакстон (графство Дербишир) подговорили фермеров забросать навозом голубую лагуну, чтобы отпугнуть от нее толпы приезжих. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает The Independent.
По данным издания, люди испугались наплыва туристов, стремящихся посмотреть на местную достопримечательность — заброшенный известняковый карьер, прозванный лагуной из-за ярко-голубого цвета воды, и решили оттолкнуть их от знаменитого водоема.
Поскольку стандартные методы, вроде рекомендаций полиции не собираться толпами во время пандемии, не работали, жители решили действовать сами: они убедили фермеров разбросать вокруг карьера коровьи и свиные отходы.
«Меры были приняты после того, как на нашу территорию стало вторгаться огромное количество путешественников (…), незаконный рейв был запланирован и на эти выходные», — написали люди, добавив, что устали и от своих земляков, которые после отдыха на природе не убирают за собой мусор, а некоторые употребляют на карьере наркотики.
Местный репортер, побывавший возле лагуны, отметил, что место действительно потеряло былую привлекательность, поскольку уже на подъезде к нему «в нос ударяет отвратительный запах навоза».
В марте знаменитую голубую лагуну пытались перекрасить в черный цвет, чтобы остановить поток блогеров, нарушающих карантин ради фотографий. Однако принятые меры не остановили туристов: в мае в ядовитой воде водоема искупался мужчина. Англичанин пренебрег предупреждающими знаками у карьера и напал на офицера пожарно-спасательной службы, пытавшегося отговорить его от ныряния.
Жители Бакстона пытаются решить проблему скопления людей возле лагуны уже более десяти лет. Бывший карьер является ядовитой свалкой: в нем гниют старые автомобили и трупы животных, а вода приобрела необычный цвет из-за своей токсичности.
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Новости путешествий , The Independent
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