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Озвучена дата открытия курортов России 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, когда в России откроются все популярные туристические направления. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По словам руководителя Ростуризма, курорты начнут принимать путешественников уже к началу июля. Зарина Догузова выразила надежду, что постепенно ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут снимать.
"К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона", — заявили в Ростуризме.
Зарина Догузова отметила, что первый летний месяц ушел на "мягкий старт" и подготовку к приему путешественников.
Ранее "Рамблер" сообщал, что оценена стоимость отдыха на российских курортах в июле.
Новости путешествий , Видео , Зарина Догузова , Ростуризм
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