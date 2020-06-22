Озвучена дата открытия курортов России 

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По словам руководителя Ростуризма, курорты начнут принимать путешественников уже к началу июля. Зарина Догузова выразила надежду, что постепенно ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, будут снимать.

"К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона", — заявили в Ростуризме.

Зарина Догузова отметила, что первый летний месяц ушел на "мягкий старт" и подготовку к приему путешественников.