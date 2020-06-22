Названа дата открытия курортов России

Она выразила надежду на дальнейшее постепенное снятие ограничений на фоне пандемии коронавируса.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона»,

— уточнили в Ростуризме.

Ранее Догузова уже заявляла, что курортный сезон в России в полном объеме может начаться с 1 июля. По ее словам, первый месяц лета ушел на «мягкий старт» перед полноценным запуском и на подготовку туристической инфраструктуры. При этом, Догузова отмечала, что в целом ситуация будет зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.