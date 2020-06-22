Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты четыре самых опасных продукта в питании на борту самолета 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыты самые опасные продукты на борту самолета
Фото: Lenta.ru
Пассажирам самолетов следует избегать некоторых продуктов в питании на борту самолета, так как их употребление может быть опасно для здоровья. Информацию об этом раскрыла эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл (Jean Dible), пишет Daily Express.
В частности, по ее словам, самыми вредными являются молоко и содержащие его блюда, мясо — в особенности, курица и индейка, — и рис. Дибл объяснила, что именно в этой пище при неправильном или слишком долгом хранении образуется множество болезнетворных бактерий, способных вызвать отравление.
Еще одним, четвертым, не рекомендуемым к употреблению в авиапутешествии продуктом собеседница издания назвала воду, в том числе в виде льда. Она заявила, что зачастую перевозчики используют для обслуживания воду из-под крана, не прибегая к ее очистке: микроорганизмы, содержащиеся в такой жидкости, могут быть опасны для человека.
Специалистка объяснила, что еда для авиаперелетов, в отличие от ресторанной пищи, готовится заранее, в связи с чем продукты могут быть далеко не свежими и содержать вредные бактерии либо храниться с добавлением консервантов. При этом пассажиры, как правило, этого не чувствуют, так как работа вкусовых рецепторов при наборе высоты притупляется.
13 мая анонимная стюардесса, проработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания. Она призналась, что персонал самолета всегда старается брать в полет еду из дома, и посоветовала путешественникам придерживаться такого же правила.
Видео дня. Сколько стоит перелет в Крым
Последние новости
В США Путина поставили в пример Трампу В США Путина поставили в пример Трампу Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Песков пояснил слова Путина о «подарках русского народа» республикам СССР Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах Москвичей предупредили о закрытых из-за парада Победы улицах
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам назвали причины отказа выезда за границу
Россиянам назвали причины отказа выезда за границу
В Таиланд не пустят бедных туристов
В Таиланд не пустят бедных туристов
Россиянам на курортах потребуются три справки
Россиянам на курортах потребуются три справки
Видео
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
00:49
Предсказано серьезное изменение цен на отдых в РФ
Новости путешествий
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
00:29
Раскрыты условия для въезда россиян в Турцию
Новости путешествий Другое
Для кого в июне откроется Турция
00:21
Для кого в июне откроется Турция
Новости путешествий
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
01:31
Какие справки нужны для отдыха в Крыму
Новости путешествий
Сколько стоит перелет в Крым
00:38
Сколько стоит перелет в Крым
Новости путешествий
Москвичи ринулись на пляжи без масок
05:22
Москвичи ринулись на пляжи без масок
Новости путешествий
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
09:19
Эксперт пояснил, как попасть в отель неженатой паре
Новости путешествий
На видео попало «дыхание Эльбруса»
00:26
На видео попало «дыхание Эльбруса»
Новости путешествий
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
00:55
На видео сняли забитый битком пляж в Сочи
Новости путешествий
Названы причины отказа в выезде за границу
00:16
Названы причины отказа в выезде за границу
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение