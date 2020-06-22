Раскрыты самые опасные продукты на борту самолета

Пассажирам самолетов следует избегать некоторых продуктов в питании на борту самолета, так как их употребление может быть опасно для здоровья. Информацию об этом раскрыла эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл (Jean Dible), пишет Daily Express.

В частности, по ее словам, самыми вредными являются молоко и содержащие его блюда, мясо — в особенности, курица и индейка, — и рис. Дибл объяснила, что именно в этой пище при неправильном или слишком долгом хранении образуется множество болезнетворных бактерий, способных вызвать отравление.

Еще одним, четвертым, не рекомендуемым к употреблению в авиапутешествии продуктом собеседница издания назвала воду, в том числе в виде льда. Она заявила, что зачастую перевозчики используют для обслуживания воду из-под крана, не прибегая к ее очистке: микроорганизмы, содержащиеся в такой жидкости, могут быть опасны для человека.

Специалистка объяснила, что еда для авиаперелетов, в отличие от ресторанной пищи, готовится заранее, в связи с чем продукты могут быть далеко не свежими и содержать вредные бактерии либо храниться с добавлением консервантов. При этом пассажиры, как правило, этого не чувствуют, так как работа вкусовых рецепторов при наборе высоты притупляется.

13 мая анонимная стюардесса, проработавшая в пяти разных авиакомпаниях, раскрыла опасность подаваемого в самолетах питания. Она призналась, что персонал самолета всегда старается брать в полет еду из дома, и посоветовала путешественникам придерживаться такого же правила.